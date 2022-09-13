Так кто же предатель?

Существует огромное множество голливудских фильмов и телесериалов, в которых разные «пинкертоны» и агенты всевозможных секретных служб расследуют головоломные преступления, тайны, загадки. Ловят опаснейших преступников и террористов. Чуть поменьше, но тоже изрядное количество кино- и телепродукции на эту тему выпущено и на русском языке – от легендарных «Знатоков» с любимым майором Томиным и «ТАСС уполномочен заявить» до «Улиц разбитых фонарей». Но много ли мы видели таких захватывающих фильмов о наших израильских реалиях?

Фильмов, где не агенты ЦРУ или ФБР, не доблестные работники МУРа, а офицеры ШАБАКа берутся распутать хитросплетения загадочного и страшного происшествия? Поверьте, это куда интереснее, ближе, понятнее. Это не нечто далекое, смутное, слегка фантастическое и подернутое дымкой времени и пространства. Когда на экране мы видим то, что может случиться рядом с нами, мы по-другому воспринимаем сюжет. Больше сочувствуем и лучше понимаем героев.

С 15 сентября по четвергам в 20:15 смотрите на канале НОТ3 премьеру нового 8-серийного триллера Амита Коэна и Рона Лешема «Предатель» с трехкратным лауреатом премии израильской киноакадемии в номинации «Лучший актер» Лиором Ашкенази, звездой нашумевшего шпионского сериала «Тегеран» Нив Султан, легендарной Орной Банай, Озом Заави и певицей Диклой в главных ролях. Это сериал о разрушительном чувстве вины за предательство израильских ценностей и о бесконечном цикле насилия, в ловушке которого мы оказались.

Это первое сотрудничество между HOT и международной продюсерской и дистрибьюторской компанией WEST END MEDIA. Режиссер сериала – Асаф Полонский, снявший трагикомедию «Неделя и один день», которая номинировалась на премию «Офир» и получила приз «Фонда Гана» на Каннском кинофестивале 2016 года.

Смотрите премьеру нового израильского сериала «Предатель» на канале НОТ3 с 15 сентября по четвергам в 20:15, а в видеотеке HOT VOD он доступен уже с 13 сентября.