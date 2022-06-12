Израиль присоединился к культурной программе ЕС

Кабмин Израиль одобрил присоединение страны к культурной программе ЕС, которая, однако, запрещает инвестиции в проекты, создаваемые в поселениях.

Кабинет министров Израиля единогласно одобрил присоединение к программе ЕС «Творческая Европа» до 2027 года.

В рамках этой программы каждые семь лет выделяется почти 2,5 миллиарда евро на поддержку фильмов, изобразительного искусства, литературы и других творческих начинаний.

Проекты за пределами границ июня 1967 года — в Восточном Иерусалиме, Иудее, Самарии и Голанских высотах — не имеют права на финансирование. Как и в соглашение Израиля с ЕС о присоединении к программе финансирования НИОКР Horizon Europe, был добавлен пункт о том, что Израиль не принимает определение ЕС территории за чертой 1967 года как незаконных поселений.

В 2017 году тогдашний министр культуры Мири Регев в последний момент отозвала заявку Израиля на вступление в Creative Europe из-за вопроса об исключении поселений после трех лет переговоров. В июле 2021 года министр культуры Хили Троппер встретился со своей французской коллегой Розелин Башело в Каннах, чтобы возобновить переговоры о присоединении Израиля к программе.

«Как человек, который с первого дня ставил в приоритет улучшение отношений между Израилем и ЕС, это первый ощутимый, существенный шаг, который министр иностранных дел Яир Лапид может продемонстрировать в этом правительстве, которое не просуществовало еще и года и, похоже, близко к развалу», — заявила Майя Шион-Цидкияху, эксперт по отношениям между Израилем и Европой.

Курсор ранее писал, что бюджет полиции Израиля растет рекордными темпами. Бюджет израильской полиции растет исключительно за счет фонда зарплаты. Это при том, что расходы на техническое перевооружение правоохранительных органов на протяжении последнего десятилетия практически не увеличились.