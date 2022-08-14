Подборка самых популярных песен в карьере иконы израильской поп-музыки Цвики Пика

Четыре года назад Цвика Пик перенес инсульт и потерял способность говорить и двигаться. Сегодня стало известно о его смерти.

Четыре года назад (2018) певец Цвика Пик по прозвищу «Маэстро» перенес инсульт во время полета из Лондона в Тель-Авив. Это вынудило самолет совершить аварийную посадку в соседней Вене, чтобы эвакуировать его в местную больницу. Пик пробыл там около недели, прежде чем вернуться в Израиль. В марте прошлого года он даже был госпитализирован в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве из-за плохого самочувствия, но его состояние было стабильным. Сегодня он ушел из жизни.

Чтобы почтить память легенды, предлагаем топ его самых популярных хитов:

«Курсор» писал ранее, что всемирно известный актер Джонни Депп, не так давно выигравший суд у Эмбер Херд, выпустил кавер на песню «The Death and Resurrection Show» рок-группы Killing Joke.