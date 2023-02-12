У новой девушки Леонардо ДиКаприо возникли проблемы с ее израильской семьей

Совсем недавно в сети ходила информация о том, что легендарный оскароносный актер Леонардо ДиКаприо встречается с 19-летней израильской моделью Иден Полани. С тех пор знаменитую красавица не оставляют в покое папарацци, которые вовсю пытаются разузнать о жизни юнной избранницы.

В первую очередь всех волнует большая разница в возрасте у влюбленных, ведь ДиКаприо уже 48 лет. Пара была впервые запечатлена на престижной вечеринке в Лос-Анджелесе, и с тех пор начали распространяться бесчисленные слухи о начале горячего романа между ними. И из-за этого у израильской модели возникли проблемы с семьей.

Подробней об этом информирует mako.co.il.

Сообщается, что слухи об отношениях мировой звезды и израильской модели привели к тому, что у Полани возникли проблемы с ее семьей. Отмечено, что у Иден Полани особенно строгие родители, которые совсем не довольны тем фактом, что имя их дочери теперь будет ассоциироваться с мужчиной не менее чем на 29 лет старше ее.