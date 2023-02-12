У новой девушки Леонардо ДиКаприо возникли проблемы с ее израильской семьей

Сообщается, что слухи об отношениях мировой звезды и израильской модели привели к тому, что у Полани возникли проблемы с ее семьей. Отмечено, что у Иден Полани особенно строгие родители, которые совсем не довольны тем фактом, что имя их дочери теперь будет ассоциироваться с мужчиной не менее чем на 29 лет старше ее.
Ранее «Курсор» информировал, что Леонардо ДиКаприо экранизирует детективный роман Стивена Кинга. Американская компания приобрела права на экранизацию бестселлера «короля ужасов» Стивена Кинга под названием «Билли Саммерс». Проект будет продюсировать компания голливудского актера Леонардо ДиКаприо Appian Way.
Напоминаем, что Леонардо ДиКаприо инвестировал в израильскую компанию. Израильская компания по производству культивированного мяса Aleph Farms объявила о том, что актер Леонардо Ди Каприо инвестировал в компанию и войдет в ее консультативный совет.