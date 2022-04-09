Уиллу Смиту запретили посещать церемонию Оскар на протяжении десяти лет

Киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию вручения Оскар или любое другое мероприятие академии в течение 10 лет после того, как он дал пощечину Крису Року на сцене премии.

Несмотря на запрет, Смит по-прежнему имеет право быть номинированным и получать награды.

Этот шаг был сделан после заседания Совета управляющих академии, на котором обсуждался ответ на действия Смита на церемонии.

«94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году, однако эти моменты были омрачены неприемлемым поведением, которое мистер Смит продемонстрировал на сцене», — говорится в заявлении академии.

«Я принимаю и уважаю решение Академии», — сказал Смит в ответ. Он заранее ушел из академии на прошлой неделе во время подготовки к встрече, назвав свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными».

Академия также извинилась за свое отношение к ситуации и позволила Смиту сохранить награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

В заявлении, сделанном через несколько дней после вручения «Оскара», академия сообщила, что Смита попросили покинуть церемонию, но он отказался.

Но неясно, как сообщение было доставлено Смиту или какую форму оно приняло, и несколько СМИ сообщили, что ему никогда официально не говорили покинуть Dolby Theater.

Академия в своем пятничном заявлении также выразила «глубокую благодарность мистеру Року за то, что он сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах».

«Курсор» писал ранее, что актер Джим Кэрри заявил об окончании актерской карьеры.