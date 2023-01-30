Умерла актриса, которая сыграла Уэнздей Аддамс в сериале 60-х

Стоило только семейке Аддамс обрести большую популярность, так сразу начали появляться скорбные новости касательно актеров, которые были задействованы в разных экранизациях о жизни знаменитой семьи.

Телесериал «Уэнздей», который вышел на экраны в 2022 году, стал настолько популярным проектом, что в сети начали часто вспоминать о других фильмах и сериалах, что были связаны с историями о семействе Аддамс.

И вот недавно в сети появилась информация о смерти актрисы Лизы Лоринг, которая снялась в сериале и сыграла там маленькую Уэнздей Аддамс. Сериал выходил с 1964 по 1966 год. Подробнее об этом информирует Deadline.

Сообщается, что Лоринг недавно перенесла инсульт, и несколько дней после этого находилась под аппаратом искусственного жизнеобеспечения. Журналисты выяснили, что врачи были уверены, что актриса больше не сможет вернуться к нормальной жизни, и потому семья приняла решение отключить звезду от аппарата.

Актрисе было всего 64 года. Инсайдеры утверждают, что инсульт был спровоцирован чрезмерным злоупотреблением сигаретами и постоянным высоким артериальным давлением. Также общеизвестный факт, что звезда какое-то время была зависима от героина, но быстро избавилась от пагубной привычки.

Также в сети решили, культовый танец Дженны Ортеги в сериале «Уэнздей» 2022 года был частично основан на сцене с Лизой Лоринг.

Ранее «Курсор» информировал, что сценарист популярного сериала «Уэнсдей» рассказал о втором сезоне. Чрезмерная популярность первого сезона вынудила боссов одобрить идею второго сезона. Официального объявления о съемках еще не поступало, но уже в 2023 году шоураннеры должны сделать ряд публичных заявлений.

Напоминаем, что звезду сериала «Уэнсдей» обвиняют в домогательстве. Сообщается, что один из главных актеров, после обретения популярности из-за сериала, столкнулся с рядом обвинений в изнасилованиях. Также, инсайдер утверждают, что актер посылал девушкам фотографии неприличного содержания.