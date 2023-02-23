Вышел трейлер фильма о главном экзорцисте Ватикана с Расселом Кроу

15:13, Сегодня
Культура
фильм кино картинка
Фото: pixabay.com

Фильма ужасов «Экзорцист Ватикана» снят на основе реальной истории.

Вышел трейлер фильма ужасов «Экзорцист Ватикана» (The Pope’s Exorcist) о главном экзорцисте Ватикана отце Габриеле Аморте с Расселом Кроу в главной роли.

Об этом сообщает пресс-служба B&H film distribution.

В большинстве стран фильм выйдет в прокат 6 апреля 2023 года.

В основу сюжета легла жуткая история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта. Во время работы над делом об одержимости демоном маленького мальчика, отец Габриэль узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь так отчаянно пыталась скрыть.

Режиссером фильма выступил Джулиус Эйвери, который до этого снял фильмы «Оверлорд» и «Самаритянин».

Ранее в сети появился тизер биографического фильма о Голде Меир. Автором картины выступил израильский режиссер Гай Наттив, получивший в 2019 году «Оскар» за короткометражный фильм «Кожа».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.