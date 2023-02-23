Вышел трейлер фильма о главном экзорцисте Ватикана с Расселом Кроу

Вышел трейлер фильма ужасов «Экзорцист Ватикана» (The Pope’s Exorcist) о главном экзорцисте Ватикана отце Габриеле Аморте с Расселом Кроу в главной роли.

Об этом сообщает пресс-служба B&H film distribution.

В большинстве стран фильм выйдет в прокат 6 апреля 2023 года.

В основу сюжета легла жуткая история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта. Во время работы над делом об одержимости демоном маленького мальчика, отец Габриэль узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь так отчаянно пыталась скрыть.

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Режиссером фильма выступил Джулиус Эйвери, который до этого снял фильмы «Оверлорд» и «Самаритянин».

Ранее в сети появился тизер биографического фильма о Голде Меир. Автором картины выступил израильский режиссер Гай Наттив, получивший в 2019 году «Оскар» за короткометражный фильм «Кожа».