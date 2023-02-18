Появился тизер биографического фильма о Голде Меир

Автором картины выступил израильский режиссер Гай Наттив, получивший в 2019 году «Оскар» за короткометражный фильм «Кожа».

Первый тизер байопика о Голде Меир с Хелен Миррен в главной роли опубликован накануне мировой премьеры, которая состоится на Берлинском кинофестивале в понедельник, 20 января.

Почти двухминутный ролик показывает оскароносную британскую актрису в роли израильского премьер-министра во время событий Войны Судного дня.

Зрители видят Меир в ходе эмоционального телефонного разговора с госсекретарем США Генри Киссинджером, которого играет американский актер Лив Шрайбер.

Автором картины «Голда» выступил израильский режиссер Гай Наттив, получивший в 2019 году «Оскар» за короткометражный фильм «Кожа».

В фильме также снялись израильские актеры Рами Хойбергер, сыгравший министра обороны Израиля Моше Даяна, и Лиор Ашкенази, сыгравший бывшего начальника штаба ЦАХАЛа Давида Элазара.

Как сообщал Курсор, 27 октября Киевский городской совет утвердил переименование ряда улиц города. Краснодарскую улицу в районе Нивки было принято переименовать в улицу Голды Меир — четвертого премьер-министра Израиля.

Как известно, Голда Меир была уроженкой Киева, но в детстве с семьей эмигрировала в США. После репатриации в Израиль вместе со своим мужем Моррисом Мейерсоном она занималась общественной работой, а с 1969 по 1974 год занимала пост премьер-министра страны.

«Курсор» писал ранее, что бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир стала для украинцев символом надежды.