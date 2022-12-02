Вышел трейлер третьего сезона комедийного сериала «Эмили в Париже»

Популярная стриминговая платформа Netflix в следующем месяце выпустит новые серии популярного американского сериала «Эмили в Париже». Уже опубликован официальный трейлер киноленты.

Судя по ролику, зрители увидят еще больше стильных образов от Эмили Купер, которой придется совмещать две работы, строить любовные отношения и встречать новых людей. Главной героине предстоит сделать множество выборов, которые повлияют на ее дальнейшую судьбу.

Премьера третьего сезона состоится уже 21 декабря. В нем, как и в предыдущих, будет по десять эпизодов.

Главную роль по-прежнему сыграет Лили Коллинз, к своим персонажам также вернутся Камилль Раза, Лукас Браво, Эшли Парк, Бруно Гуэри и другие.

Отметим, что американский интернет-агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщил, что рейтинг одобрения киноленты составляет 76 процентов на основе 21 отзыва, со средним рейтингом 5,1 / 10. Критики отметили, что сериал «Эмили в Париже» является романтической фантастикой в лучшем виде, которая наполнена очаровательными исполнениеми.

«Курсор» писал ранее, что на YouTube появился финальный трейлер сиквела «Аватара» с подзаголовком «Путь воды». Создали киноленты таким образом подогревают интерес зрителей к приближающейся премьере.

Еще мы писали, что компании Sony и HBO презентовали дебютный тизер-трейлер сериала «Одни из нас», являющийся экранизацией одноименной видеоигры 2013 года.