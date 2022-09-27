Вышел трейлер сериала по мотивам культовой видеоигры «Одни из нас»

Компании Sony и HBO презентовали дебютный тизер-трейлер сериала «Одни из нас», являющийся экранизацией одноименной видеоигры 2013 года.

Авторы показали фрагменты событий, которые с легкостью могут узнать опытные геймеры. В частности, заметно как постапокалиптическую современность, как и предшествовавший ей период. Выход ролика приурочили к празднованию Дня «Одни из нас».

Зрителей ожидает экранизация игры, которая рассказала о вспышке эпидемии мутировавшего гриба-паразита, из-за которого люди превращаются зомби. Главные персонажи – опытный и разочаровавшийся в жизни контрабандист Джоэл и его молодая спутница Элли. Они объединятся, чтобы найти противоядие, а их путь будет крайне опасным из-за врагов, среди которых будут как зомби, так и люди.

Главные роли исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи, ранее снимавшиеся в уже ставшем легендарном сериале «Игра престолов». Также в сериале снялись Ник Офферман, Мюррей Бартлетт, Мелани Лински, Габриэль Луна, Нико Паркер, Анна Торв, Трой Бэйкер и Эшли Джонсон (последние два актера сыграли главных персонажей в игре).

Шоураннером и сценаристом сериалеа стал Крейг Мейзин, участвовавший в создании сериала «Чернобыль», а также к производству привлекли главу студии Naughty Dog Нила Дракманна – автора оригинальной видеоигры 2013 года.

Эпизоды первого сезона снимали в Канаде, а его бюджет составил 200 миллионов долларов. В данный момент про точную дату премьеры неизвестно, но ожидается, что сериал выйдет уже в следующем году.

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