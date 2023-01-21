«Я борюсь»: Мадонна призналась в трудностях материнства

Мадонна откровенно рассказала о том, каково это быть матерью и всемирно известной аристкой.

Знаменитая поп-звезда призналась, что ей было трудно совмещать карьеру и одновременно воспитывать детей.

«Это была самая трудная вещь, самая тяжелая битва… Даже сегодня я изо всех сил пытаюсь понять, как быть матерью и выполнять свою работу», — сказала Мадонна в интервью журналу Vanity Fair, обложку которого она украсила.

madonna by luigi & iango for vanity fair, so far easily the best editorial of the year and one of the best in recent months pic.twitter.com/ZYHCGm08ze — corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) January 18, 2023

«Как бы то ни было, кем бы вы ни были, иметь детей и воспитывать детей — это произведение искусства, — заметила она. — Никто не дает вам руководства. Вы должны учиться на своих ошибках. Это работа, которая требует много времени, и она утомительна, потому что никогда не бывает отдыха».

У Мадонны шестеро детей: старший ребенок — дочь Лурдес Леон, которую Мадонна родила от Карлоса Леона. У нее также есть сыновья Рокко Ричи и Дэвид Банда от ее бывшего мужа Гая Ричи. У нее также есть дочь Мерси и дочери-близнецы Стела и Эстер Чикконе. Четверых младших детей она усыновила.

Несмотря на проблемы материнства, Мадонна гордится тем, насколько креативен каждый из ее детей.

«Больше всего меня радует то, что каждый из них нашел свое творчество. Я никогда не заставляла свою дочь Лолу заниматься музыкой, а сына Рокко — рисованием, — сказала она. — Но я всегда знакомила их с искусством, с музыкой. Я довольна тем, какие они сегодня, и я горжусь их работой». Известно, что на данный момент ее дочь Лола (Лурдес) выпускает музыку, а сын Рокко пишет картины.

64-летняя поп-икона призналась, что «расти с такой матерью, как я, — это вызов».

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