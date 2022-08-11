За два месяца до визита в Израиль: Джастин Бибер показал нацистское приветствие на вирусном видео

В видео, которое с тех пор является вирусным, поп-певец Джастин Бибер исполняет нацистский салют и марширует по сцене во время шоу в Финляндии.

Видео, которое стало вирусным в социальных сетях, показывает, как международная поп-звезда Джастин Бибер исполняет нацистское приветствие во время шоу в Финляндии. Еврейские общины Европы потребовали разъяснений.

Бибер выступил в Хельсинки, Финляндия, во вторник перед 20 000 зрителей в рамках концертного тура. Он также выступит в Израиле в октябре этого года. Во время шоу, судя по кадрам, Бибер жестикулировал рукой и шел строем.

Justin Bieber, who's apparently still a thing, decided to goose-step and do a sieg Heil at a concert in Finland yesterday. The Conference of European Rabbis denounced his actions and demands an explanation. Will he repeat the performance when he comes to Israel this fall? pic.twitter.com/CtIoIgZl7T — Judah Ari Gross (@JudahAriGross) August 10, 2022

Члены европейских еврейских общин потребовали объяснений от команды Бибера после того, как видео стало вирусным.

«Известный певец ударил по лицу миллионы евреев по всему миру, когда решил показать нацистское приветствие, которое символизирует отождествление с ценностями нацистской партии и ее лидера, еврейского угнетателя Адольфа Гитлера», — заявил раввин Пинхас Гольдшмидт.

«Использование этого движения на такой широкой платформе — это образ победы антисемитов и стимул для нападающих», — добавил он. Гольдшмидт сказал, что «требует от певца объяснений по поводу унизительного жеста», и сказал, что призывает «Государство Израиль рассмотреть возможность отмены его запланированного выступления в Израиле в октябре этого года».

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