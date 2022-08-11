За два месяца до визита в Израиль: Джастин Бибер показал нацистское приветствие на вирусном видео

Видео, которое стало вирусным в социальных сетях, показывает, как международная поп-звезда Джастин Бибер исполняет нацистское приветствие во время шоу в Финляндии. Еврейские общины Европы потребовали разъяснений.
Бибер выступил в Хельсинки, Финляндия, во вторник перед 20 000 зрителей в рамках концертного тура. Он также выступит в Израиле в октябре этого года. Во время шоу, судя по кадрам, Бибер жестикулировал рукой и шел строем.
Члены европейских еврейских общин потребовали объяснений от команды Бибера после того, как видео стало вирусным.
«Известный певец ударил по лицу миллионы евреев по всему миру, когда решил показать нацистское приветствие, которое символизирует отождествление с ценностями нацистской партии и ее лидера, еврейского угнетателя Адольфа Гитлера», — заявил раввин Пинхас Гольдшмидт.
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