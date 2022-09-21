Жерара Пике заметили целующимся с новой девушкой в ​​Париже: в сеть слили фотографии

После всплеска гнева, направленного против Жерара Пике за то, что он якобы изменял Шакире с Бар Рафаэли, футболиста заметили целующимся со своей новой девушкой в ​​Париже.

Знаменитый футболист Жерар Пике был замечен в воскресенье со своей новой девушкой в ​​Париже.

Gerard Pique spotted kissing new boo in Paris — exclusive: Following the rush of anger targeting Gerard Pique for allegedly cheating on Shakira with Bar Rafaeli, he was now spotted kissing his new girlfriend in Paris. https://t.co/tXxpKCDL47 JPost pic.twitter.com/F14IlapXZy — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) September 20, 2022

Эти фотографии всплыли в то время, когда весь мир ополчился на Пике из-за новых слухов, появившихся на этой неделе, о том, что он изменял Шакире с израильской моделью Бар Рафаэли.

Звезда «Барселоны» был замечен в тесном и задушевном разговоре с блондинкой в ​​ресторане, расположенном в роскошном и популярном парижском отеле, в воскресенье.

Cenando en Paris Pique y Chia pic.twitter.com/WfAW9w7741 — claudia (@claudiagabito) September 19, 2022

Как вы помните, Пике и Шакира объявили о своем разводе четыре месяца назад после более чем десятилетнего брака.

По данным развлекательных СМИ в Испании, полузащитник «Барселоны» был пойман с поличным Шакирой во время измены.

Женщина, которую видели с Пике в Париже, — это Клара Чиа Марти, модель на 12 лет моложе звезды футбола, которая работает с ним над одним из его проектов.

Ранее Курсор писал, что у бойфренда Шакиры, футболиста «Барселоны» Жерара Пике, по слухам, был роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.