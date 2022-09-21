Жерара Пике заметили целующимся с новой девушкой в ​​Париже: в сеть слили фотографии

Знаменитый футболист Жерар Пике был замечен в воскресенье со своей новой девушкой в Париже.
Эти фотографии всплыли в то время, когда весь мир ополчился на Пике из-за новых слухов, появившихся на этой неделе, о том, что он изменял Шакире с израильской моделью Бар Рафаэли.
Звезда «Барселоны» был замечен в тесном и задушевном разговоре с блондинкой в ресторане, расположенном в роскошном и популярном парижском отеле, в воскресенье.
Как вы помните, Пике и Шакира объявили о своем разводе четыре месяца назад после более чем десятилетнего брака.
По данным развлекательных СМИ в Испании, полузащитник «Барселоны» был пойман с поличным Шакирой во время измены.
Женщина, которую видели с Пике в Париже, — это Клара Чиа Марти, модель на 12 лет моложе звезды футбола, которая работает с ним над одним из его проектов.
Ранее Курсор писал, что у бойфренда Шакиры, футболиста «Барселоны» Жерара Пике, по слухам, был роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.