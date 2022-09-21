Жерара Пике заметили целующимся с новой девушкой в ​​Париже: в сеть слили фотографии

08:00, Сегодня
Культура, Спорт
барселона футболка фото
Фото: pixabay.com

После всплеска гнева, направленного против Жерара Пике за то, что он якобы изменял Шакире с Бар Рафаэли, футболиста заметили целующимся со своей новой девушкой в ​​Париже.

Знаменитый футболист Жерар Пике был замечен в воскресенье со своей новой девушкой в ​​Париже.

Эти фотографии всплыли в то время, когда весь мир ополчился на Пике из-за новых слухов, появившихся на этой неделе, о том, что он изменял Шакире с израильской моделью Бар Рафаэли.

Звезда «Барселоны» был замечен в тесном и задушевном разговоре с блондинкой в ​​ресторане, расположенном в роскошном и популярном парижском отеле, в воскресенье.

Как вы помните, Пике и Шакира объявили о своем разводе четыре месяца назад после более чем десятилетнего брака.

По данным развлекательных СМИ в Испании, полузащитник «Барселоны» был пойман с поличным Шакирой во время измены.

Женщина, которую видели с Пике в Париже, — это Клара Чиа Марти, модель на 12 лет моложе звезды футбола, которая работает с ним над одним из его проектов.

Ранее Курсор писал, что у бойфренда Шакиры, футболиста «Барселоны» Жерара Пике, по слухам, был роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.

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Автор материала:
Ирен Давид
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