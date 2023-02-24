Девушка поколения Z: звезда «Друзей» Кортни Кокс восхитила фанатов преображением

Кортни Кокс показала себя в модном наряде, пока на заднем плане играла песня Сэма Смита «Unholy».

Кортни Кокс, сыгравшая культового персонажа Монику в «Друзьях», превратилась в одну из «девушек поколения Z» в веселом видео, которым она поделилась в своем Instagram в среду.

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В клипе 58-летняя актриса смотрит в свой телефон, пролистывая социальные сети и аккаунты «девушек поколения Z», затем она встает и переодевается, пытаясь скопировать их стиль.

«Посмотрите на этих девушек поколения Z. Такие милые. Я хочу это сделать», — сказала она в видео. Затем Кокс предстала в модном наряде, а на заднем плане играла песня Сэма Смита «Unholy».

В коротком видео Кокс также показала, как делает макияж с помощью подводки для глаз и заплетает волосы в косички с двумя прядями, обрамляющими лицо. На ней был наряд, вдохновленный поколением Z: укороченный топ в сочетании с джинсами с низкой посадкой и темно-синей толстовкой с капюшоном.

Мисс Кокс поделилась видео всего день назад, и с тех пор оно набрало более 188 000 лайков и более двух миллионов просмотров. Интернет-пользователям понравилось ее преображение. В то время как некоторые называли ее внешность «потрясающей», другие писали, что она «королева поколения Z».