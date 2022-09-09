Звезда популярного израильского шоу перенес сердечный приступ

Матан Белло, финалист шоу Israel Ninja и популярный в Израиле тренер, в прошлый понедельник перенес сердечный приступ в США и в настоящее время госпитализирован в Нью-Йорке, сообщила его семья сегодня вечером на его странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matan Bello / מתן בלו (@_bybello_)

«Выздоровление дается нелегко. Но нет ничего лучше Матана в преодолении всех трудностей и преодолении всех препятствий. Врачи Матана — одни из лучших в мире, и мы не сомневаемся, что боевой дух, который всегда отличал Матана, послужит ему так же и на этот раз. Как всегда, он выйдет победителем», — написала семья в сторис на его странице в Instagram.

«Мы понимаем любопытство и ценим заботу, но, пожалуйста, позвольте нам, членам семьи, приватно продолжать поддерживать его и помогать», — попросили они и заявили, что «при необходимости в будущем будут предоставляться обновления».

«Спортзал будет продолжать работать в обычном режиме, а тренировки будут проходить по расписанию. Мы просим всех близких Матана молиться. Надеемся на лучшее и посылаем позитивные энергии. У него большое сердце, и это сердце победит», — заключили они.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matan Bello / מתן בלו (@_bybello_)

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