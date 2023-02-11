Звезда советского фильма «Ирония судьбы» Барбара Брыльска набросилась на россиян за поддержку войны в Украине

После полномасштабного вторжения россии на Украину, многие знаменитости выбрали для себя сторону конфликта, с чем противоположная сторона не согласилась.

Вот уже почти как год люди, которые причастны или просто заинтересованны в российско-украинском военном конфликте ругаются между собой, доводя до оппонента разумные и не очень доводы. Чаще всего, и громче, в публичную плоскость попадают ссоры и конфликты знаменитостей, у которых есть своя база поклонников и, соответственно, свое влияние на общественность.

Так недавно за свою антивоенную позицию поплатилась российская актриса Лия Ахеджакова, которая публично осудила вторжение россии* в Украину. За эту звезду выгнали из театра, и намекнули на необходимость покинуть россию. И вот за свою коллегу вступилась звезда советского кино «Ирония судьбы, или С легким паром!» польская актриса Барбара Брыльска . Она обозвала россиян «проклятым народом», и порекомендовала Ахеджаковой уехать из рф. Подробнее об этом информирует УНИАН.

Но вот в самой россии позицию звезды «Иронии судьбы» не оценили. Из-за таких громких слов актриса даже успели придумать «наказание» для Брыльской. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила «стереть» актрису из фильма «Ирония судьбы» с помощью технологии замены лица — дипфейка.

Ранее «Курсор» информировал, что умерла актриса, которая сыграла Уэнздей Аддамс в сериале 60-х. Речь идет о кинопроекте, который выходил на экране с 1964 по 1966 год.

Напоминаем, что звезда легендарного сериала «Друзья» актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала о борьбе с бесплодием. В свои 54 года актриса так не смогла стать матерью, что является для нее чрезвычайно большой темой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!