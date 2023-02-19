Звезду Голливуда Ричарда Гира госпитализировали на отдыхе в Мексике

Актер находился в отпуске со своей семьей, чтобы отпраздновать 40-летие своей жены Алехандры Сильвы.

Голливудский актер Ричард Гир попал в больницу во время отпуска в Мексике. Согласно сообщению TheWrap, звезда фильма «Красотка» в настоящее время находится на выздоровлении.

73-летний актер заболел, когда был в отпуске со своей семьей, чтобы отпраздновать 40-летие своей жены Алехандры Сильвы недалеко от Нуэво-Валларта.

По сообщениям СМИ, у актера был сильный кашель, который усугубился во время пребывания в Мексике. После проверки ему сказали, что у него пневмония.

Но хорошая новость заключается в том, что актер выздоравливает после того, как перенес пневмонию.

Актер даже вышел на улицу, но был осторожен, сообщает TMZ.

В недавней инстаграм-истории, опубликованной в Instagram его женой, Гир гулял по пляжу со своим сыном и женой, но был в маске.

Алехандра и Гир связали себя узами брака в 2018 году и привлекли большое внимание к своему союзу из-за того, что актер старше своей спутницы на 33 года.

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