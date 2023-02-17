У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию после битвы с афазией

В прошлом году у актера Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство мозга, которое влияет на общение.

Состояние Брюса Уиллиса «ухудшилось», и, по словам его семьи, у актера «Крепкого орешка» диагностировали лобно-височную деменцию. Напомним, что в 2022 году семья рассказала, что актер страдает афазией.

Бывшая жена 67-летнего актера Деми Мур рассказала о его новом диагнозе в Instagram с искренним постом.

«Наша семья хотела начать с выражения нашей глубочайшей благодарности за невероятное излияние любви, поддержки и замечательных историй, которые мы все получили после того, как поделились первоначальным диагнозом Брюса, — написала Деми Мур. — В духе этого мы хотели предоставить вам обновленную информацию о нашем любимом муже, отце и друге, поскольку теперь у нас есть более глубокое понимание того, что он переживает».

Она добавила: «С тех пор, как весной 2022 года мы объявили о диагнозе афазии, состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД).»

«К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз — это облегчение».

Он был женат на Деми Мур 12 лет, и у них есть три дочери: Румер, Скаут и Таллула.

Семья рассказала больше о «жестокой болезни» в заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации лобно-височной дегенерации.

«Для людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем. Сегодня нет лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — говорится в сообщении.

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