Дженнифер Лопес дополнила рубашку-платье золотыми аксессуарами, сделав образ по-настоящему роскошным.

Дженнифер Лопес представила один из лучших своих нарядов в этом сезоне.

Суперзвезда поделилась в Instagram серией фотографий своего последнего обраща, который полностью олицетворял гламур Лос-Анджелеса и включал в себя много мерцающего золота — фирменного цвета Дженнифер.

Образ состоял из белоснежного платья-рубашки от Schiaparelli с развевающимися длинными рукавами и круглыми золотыми бижутерными пуговицами. Дженнифер дополнила золотые акценты блестящими золотыми туфлями на платформе от Dolce & Gabbana и скульптурным золотым клатчем металлического цвета от Cult Gaia.

Кроме того, она надела большие солнцезащитные очки в золотой оправе от D&G и эффектные золотые украшения, в том числе большое овальное кольцо и большие сюрреалистические серьги в форме глаз, украшенные кристаллами, также от Schiaparelli.

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На фотографиях Дженнифер Лопес позирует перед фонтаном в саду. Она подписала пост просто смайликом солнца.

Певица известна своим роскошным стилем на красной дорожке и за ее пределами. Даже когда она ходит по делам в Лос-Анджелесе, ее часто замечают в дорогой дизайнерской одежде, в туфлях на высоких платформах, с блестящими аксессуарами и большим количеством серебра и золота.

Например, недавно она вышла на тренировку в монохромном бежевом спортивном комплекте и множестве золотых украшений. А в августе она отпраздновала свой день рождения на Капри, Италия, в блестящем платье с длинными рукавами, полностью покрытом светоотражающими серебряными блестками. Она дополнила образ большим количеством серебряных аксессуаров, в том числе серебряно-золотым клатчем-коробочкой Dolce & Gabbana и большими висячими серебряными серьгами-медальонами.

Еще Курсор писал, что Дженнифер Лопес восхитила фигурой в шикарном цветочном платье.