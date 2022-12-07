Банк Израиля требует, чтобы банки повышали процентные ставки по депозитам

Процентная ставка Банка Израиля в настоящее время составляет 3,25% и, вероятно, не остановится на этом

Банк Израиля уже открыто говорит о дальнейшем повышении ставки до 3,5%, а некоторые аналитики прогнозируют, что оно достигнет 4%. Между тем, Банк Израиля оказывает давление на банки, чтобы они передавали более высокие ставки вкладчикам, выставляя на аукцион трехмесячные, шестимесячные и годовые краткосрочные кредитные сертификаты (макам) на сумму 38 млрд шекелей.

Об этом сообщает Globes.

Предполагается, что эти ценные бумаги принесут годовой доход более 3%, что лишь немного ниже ключевой процентной ставки Банка Израиля. В последние недели Банк Израиля несколько раз использовал этот инструмент с целью повышения доходности, предлагаемой фондами денежного рынка, которые представляют собой альтернативу банковским депозитам, и поощрения населения к сбережениям.

Банк Израиля в основном нацелен на краткосрочные банковские депозиты, куда вкладывается большая часть денег населения. Банки в настоящее время предлагают очень низкие процентные ставки по этим депозитам по сравнению со ставками по депозитам на год и более.

Предлагая населению возможность покупать макамы напрямую или косвенно через фонды денежного рынка, Банк Израиля заставляет банки решать, хотят ли они поднять процентные ставки по краткосрочным депозитам, чтобы удержать своих клиентов или довольствоваться долгосрочными вкладами.

Управляющий Банком Израиля Амир Ярон заявил на недавнем заседании финансового комитета Кнессета: «Я хочу, чтобы банки повышали процентные ставки по депозитам и быстрее».

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.