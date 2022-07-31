Беннет: Нетаниягу испортил отношения с Иорданией из-за фото в Instagram

Заместитель премьер-министра говорит, что израильско-иорданские отношения на протяжении многих лет страдали из-за того, что Нетаниягу опубликовал фотографию с израильским охранником, который застрелил иорданца.

Альтернативный премьер-министр Нафтали Беннет в воскресенье обвинил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в том, что он спровоцировал многолетний кризис в отношениях между Израилем и Иорданией, опубликовав фотографию в Instagram.

Во время еженедельного заседания кабинета министров Беннет сказал: «В течение многих лет существовал серьезный разрыв с Иорданией, потому что мой предшественник на этом посту загрузил твит в Instagram с фотографией охранника, который случайно убил иорданца. За пост в Instagram — мы испортили отношения с Иорданией на долгие годы».

Беннет сослался на инцидент 2017 года, когда охранник израильского посольства в Аммане застрелил иорданского рабочего, пришедшего в квартиру устанавливать мебель, и тот ударил его отверткой в спину.

Второй иорданец, хозяин квартиры, также был случайно убит в этом инциденте.

Во время заседания кабинета министров в воскресенье министры одобрили строительство совместной израильско-иорданской промышленной зоны.

«Курсор» писал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция сообщала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.