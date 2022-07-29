Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом

Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Министр внутренних дел Айелет Шакед, которая на этой неделе возглавила новую партию «Руах Ционит», объединившись с министром связи Йоазом Хенделем, заявила, что не против войти в правительство, возглавляемое председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу.

В интервью 13 каналу Шакед сказала: «Вы не можете бойкотировать более миллиона избирателей Ликуда. В конце концов, мы демократическая страна, и нам придется принять решение избирателей».

Она напомнила, что возглавляемая Нетаниягу партия будет крупнейшей в правительстве. «Их нельзя бойкотировать», — добавила она.

При этом Шакед подчеркнула, что она будет против узкого правительства из 61 депутата.

«Мы намерены сформировать широкое правительство, а не узкое правительство из 61. Мы объединим центральные силы в большое, националистическое сионистское правительство», — уверена она.

Шакед также категорически не согласна выбыть из предвыборной гонки, даже если опросы покажут, что «Руах Ционит» не преодолеет избирательный барьер.

«Такого сценария не существует. Вы увидите, что у нас все получится. Я повторю это еще раз: Есть широкая и многочисленная публика, для которой эта партия является домом… мы идем до конца», — твердо заявила она.

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