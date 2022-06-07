Биткоин опустился ниже недельного минимума в 30 тысяч

По итогам недели биткоин показал падение на 7% и зафиксировал недельный минимум. Общая капитализация крипторынка снизилась до 1,2 трлн долларов.

Самая популярная криптовалюта, биткоин, продемонстрировала падение около 7%, достигнув недельного минимума. Стоимость биткоина упала ниже 30 000долларов, во вторник опустившись до 29 500 неделю. Для сравнения, в понедельник цена колебалась в пределах 31 000 долларов.

Все криптовалюты теряют свою стоимость. Общая капитализация криторынка снизилась до 1,2 трлн долларов с рекордных 3 трлн долларов на ноябрь 2021 года.

Курс биткоина падает, при этом гособлигации США показывают рост доходности выше 3%, что является максимальным значением за месяц. Эти данные провоцируют опасения инвесторов, поскольку рост стоимости долговых обязательств может вызвать рецессию американской экономики.

К падению курса криптовалют привели законодательные вопросы со стороны регуляторов. Сенат США обсуждает законопроект, который призван наладить контроль над финансовым рынком криптовалют.

«Курсор» писал, что министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели. Министерство заявляет, что обрабатывает запросы от более чем 100 предпринимателей на строительство новых отелей или расширение существующих.

Также мы информировали, что Либерман подписал соглашение, которое поощряет инвестиции между Израилем и Филиппинами. Министр финансов Авигдор Либерман и министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопес во вторник подписали соглашение, которое поощряет и защищает инвестиции между Израилем и Филиппинами.