Либерман подписал соглашение, которое поощряет инвестиции между Израилем и Филиппинами

Израиль продолжает налаживать отношения с потенциальными деловыми партнерами. Министр финансов Авигдор Либерман и министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопес во вторник подписали соглашение, которое поощряет и защищает инвестиции между Израилем и Филиппинами.

Соглашение направлено на создание инвестиционной среды, которая поощряет экономическую активность, предоставляя набор обязательств инвесторам как из Израиля, так и с Филиппин, и, как ожидается, обеспечит определенность и стабильность для иностранных инвесторов и поощрит движение капитала между двумя странами.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Соглашение охватывает вопросы регулирования, свободного движения капитала и расширенных механизмов защиты прав иностранных инвесторов в принимающей стране.

«Подписанное соглашение о защите инвестиций будет способствовать развитию экономических связей между странами», — сказал министр финансов Авигдор Либерман.

«Обязательство стран поощрять взаимные инвестиции и обеспечивать оптимальные условия для инвесторов укрепить существующую экономическую деятельность, а также откроет новые возможности для частного сектора в обеих странах», – заявил министр финансов Авигдор Либерман

По данным Всемирного банка, экономика Филиппин значительно выросла за последнее десятилетие, в среднем около 6,4% в период с 2010 по 2019 год. Даже после пандемии коронавируса этой стране Юго-Восточной Азии удалось оправиться от 35-процентного снижения глобального инвестиционного потока в 2020 году, увеличив свои входящие инвестиции почти на 30% в этом году.

«Высокие темпы роста на Филиппинах за последнее десятилетие и увеличение инвестиционных потоков в них вместе с подписанным соглашением будут способствовать укреплению экономического сотрудничества и увеличению инвестиций между нашими странами», — заявила главный экономист Минфина Шира Гринберг.

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