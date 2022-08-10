Борьба с высокой стоимостью жизни в Израиле: Либерман предпринял новые шаги

Министр финансов попросил главу Федеральной торговой комиссии США ослабить конкурентные барьеры, с которыми сталкиваются израильские импортеры, что приводит к завышению цен для потребителей.

Министр финансов Авигдор Либерман обратился к торговым представителям США и Европы с просьбой принять жесткие меры в отношении того, что он назвал недобросовестной и антиконкурентной практикой производителей, импортирующих товары в Израиль, обвинив их в том, что они способствуют повышению стоимости жизни в стране.

В письме председателю Федеральной торговой комиссии США Лине М. Хан, опубликованном израильским 12 каналом, Либерман обвинил производителей в Соединенных Штатах и ​​Европе в том, что они используют сделки только с одним официальным импортером для установления цен по своему выбору, а бюрократическая волокита не позволяет другим импортерам выйти на рынок и конкурировать.

В письме, полученном 12 каналом, Либерман сказал, что антимонопольные органы Израиля и США должны более тесно сотрудничать и обмениваться информацией, чтобы «защитить потребителей от несправедливого ценообразования и практики распространения».

Он также сказал, что власти должны работать «в ногу со временем, чтобы убедиться, что закон о конкуренции применяется к экспортерам и импортерам» в обеих странах, чтобы потребители в Израиле и США могли «наслаждаться плодами свободной и честной конкуренции».

Либерман предложил инициативу, которая создаст «многостороннюю структуру, регулирующую конкуренцию между странами и торговыми блоками».

Министр финансов особо остановился на недобросовестной практике, применяемой к «параллельным импортерам», когда розничные торговцы и новые импортеры могут приобретать товары напрямую у оригинальных производителей за границей, а не через основного импортера. Однако в настоящее время эти импортеры подвергаются большей бюрократии и дорогостоящим таможенным процедурам, которые могут препятствовать конкуренции, например, в автомобильной промышленности.

«Эти параллельные импортеры сталкиваются с неоправданными проблемами при доставке потребительских товаров на израильский рынок», — написал он, добавив, что эти проблемы «способствовали ограничению конкуренции на израильском рынке и поставили израильского потребителя в невыгодное положение».

Письмо еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер не фигурировало в репортаже 12 канала.

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