Депутат Ури Маклев предупредил о последствиях роста стоимости проезда в общественном транспорте

Города харедим могут создать собственную автобусную систему с нынешней стоимость проезда, если цены на общественный транспорт вырастут, заявил депутат Кнессета Ури Маклев.

Бывший заместитель министра транспорта Ури Маклев («Яадут а-Тора») предупредил о последствиях в случае повышения цен на общественный транспорт Израиля.

«Существует законная возможность управлять частным общественным транспортом в городах харедим», — сказал он в интервью радиостанции «Коль хай».

Что касается стоимости жизни, Маклев сказал: «Общественность сказала свое слово, и мы не можем игнорировать стоимость жизни. Министерство транспорта пытается убедить людей пользоваться общественным транспортом, а само повышает стоимость проезда в нем. Здесь нет настоящего понимания экономики. Мы будем серьезно рассматривать возможность перехода на частный транспорт. Немыслимо, чтобы мы были сектором, который использует больше всего общественного транспорта, и чтобы нам еще и указы на голову сваливались».

Шломо Фильбер, партнер исследовательской компании Direct Polls и бывший генеральный директор Министерства связи, в четверг утром призвал общину харедим создать собственную автобусную систему.

«Если завтра цена на общественный транспорт в городах харедим поднимется, в соответствии с указанием Министерства финансов, которое отменяет субсидии, то я предлагаю общине харедим запустить частную систему автобусов, по нынешним ценам», — написал Фильбер в Твиттере.

По его словам, «есть сотни автобусов и десятки компаний, которые будут рады наладить работу, пользующуюся высоким спросом и стабильностью. Автобусы «Эгед» будут ездить пустыми несколько недель, и все наладится».

Курсор ранее писал, что Минтранс и Минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте. Сегодня стало известно о том, что Министерства транспорта и финансов рассматривают возможность упрощения системы оплаты проезда в общественном транспорте.

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