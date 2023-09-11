Для израильтян существенно повысят "оздоровительные" в частном секторе – чего и когда ждать гражданам

На это повлияла высокая инфляция.

В этом году впервые за длительное время для израильтян значительно повысят выплаты по так называемым «оздоровительным» («дмей авраа») в частном секторе.

Об этом сообщает israelinfo.

В 2014 и 2021 годах повышение этих выплат происходило два раза, но каждый из них – лишь на 4 шекеля. На сей раз «оздоровительные» увеличат на 40 шекелей – с 378 до 418 шекелей за день, на что повлияла высокая инфляция.

Приказ, который распространяет условия соглашения с Гистадрутом на весь частный сектор, был подписан 11 сентября министром труда Йоав Бен Цур (ШАС). Приказ касается и тех работников, которые уже получили «оздоровительные» за 2023 год (эти средства в основном выплачивают в сезон отпусков, в июле-августе), – им положены ретроактивные доплаты.

Следует отметить, что после первого года работы для трудящихся положены 5 оздоровительных дней в год, после 2 лет – 6 дней, с 4 по 10 год – 7 дней, с 11 по 15 – 8 дней, с 16 по 19 – 9 дней и с 20 года – 10 дней. То есть, размер общей прибавки, на которую влияет стаж, в этом году составит от 200 до 400 шекелей.

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Так, с момента предыдущей проверки произошло снижение средней стоимости потребительской корзины на 20 шекелей – теперь она составила 3002 шекеля. Больше об этом узнайте здесь.

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