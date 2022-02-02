Государственный долг США достиг рекордных размеров

Рост госдолга США сильно обогнал прогнозы всех экспертов, впервые в истории достигнут отметки в 30 триллионов долларов вскоре, после увеличения его лимита Байденом.

Впервые в истории государственный долг США превысил 30 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

По данным New York Times, государственный долг достиг этого уровня на несколько лет раньше, чем ожидалось, из-за расходов США на борьбу с пандемией, включая увеличение пособий по безработице, спасение малого бизнеса и налоговое стимулирование. Заемные деньги.

В прошлом году президент США Джо Байден подписал увеличение лимита государственного долга с $25 трлн до $31,4 трлн.

Курсор ранее писал, что Илон Маск за день потерял 24,5 млрд долларов из-за падения акций Tesla. За один день состояние американского изобретателя и главы Tesla Motors Илона Маска сократилось на 24,5 миллиарда долларов, а акции производителя электромобилей упали более чем на 11%.

Кроме того, США продали оружия Египту на 2,5 миллиарда долларов. США и Египет заключили сделку по продаже оружия на сумму около 2,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США.

Также сообщалось, что Китай был крупнейшим источником импорта Израиля в 2021 году, обогнав США. Новые данные поступили вскоре после того, как Израиль пообещал держать администрацию Байдена в курсе любых крупных торговых сделок с Китаем, чтобы избежать дальнейшей напряженности.

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