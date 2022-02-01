США приказали семьям американских госслужащих в Беларуси покинуть страну

Государственный департамент США предупредил своих граждан о непредсказуемой ситуации в Беларуси на фоне наращивания российских войск вблизи границы с Украиной.

Власти Соединенных Штатов в понедельник, 31 января, приказали семьям своих государственных служащих в Беларуси покинуть страну из-за опасений возможного вторжения России в Украину.

Согласно бюллетеню, опубликованному в понедельник, Государственный департамент США «приказал покинуть Беларусь членам семей государственных служащих США».

Он также предупредил граждан США не ездить в Беларусь, сославшись на «произвольное применение законов, риск задержания и необычное, вызывающее беспокойство поведение белорусских властей».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы.

После госпереворота в феврале прошлого года страны запада начали вводить санкции против военного правительства Мьянмы, которое находится у власти до сих пор и не предприняло никаких шагов по нормализации политической ситуации в стране.

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