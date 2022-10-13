«Худшее еще впереди»: в МВФ предупредили о последствиях мер по замедлению инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об ухудшении перспектив мировой экономики, поскольку усилия по управлению самой высокой за последние десятилетия инфляцией могут увеличить ущерб от войны в Украине и замедления экономического роста в Китае.

Организация снизила свой прогноз глобального роста в следующем году до 2,7 % с 2,9 % в июле и 3,8 % в январе, добавив, что видит 25% вероятность замедления роста до менее чем 2%.

Об этом 13 октября сообщает Bloomberg.

Риск просчета политики резко возрос, поскольку экономический рост остается неустойчивым, а рынки демонстрируют признаки стресса. Данные МВФ огласила в своем «Перспективе развития мировой экономики». В документе сказано, около одной трети мировой экономики рискует сократиться в следующем году, при этом США, Европейский Союз и Китай продолжают останавливаться.

Влияние ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы будет ощущаться во всем мире, поскольку укрепление доллара по отношению к валютам на развивающихся и развивающихся рынках усилит инфляцию и долговое давление. Если исключить беспрецедентное замедление темпов роста в 2020 году из-за пандемии коронавируса, результаты следующего года будут самыми слабыми с 2009 года, вызванными глобальным финансовым кризисом.

«Худшее еще впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия», — написал в предисловии к отчету главный экономист Пьер-Оливье Гуриншас.

Эксперт добавил, что «по мере того, как собираются грозовые тучи, политикам необходимо сохранять твердость рук». По прогнозу МВФ, инфляция достигнет своего пика позже в этом году, с годовым уровнем 8,8%, и будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее, лишь снизившись до 6,5% в следующем году и 4,1% к 2024 году.

Предупреждение приходит, когда руководители финансов и центральных банков собираются в Вашингтоне на ежегодных собраниях кредиторов. Выступая на открытии в понедельник, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что более высокая стоимость заимствований в США, крупнейшей экономике мира, «начинает кусаться», а президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил «реальную опасность» глобальной рецессии. Безусловно, МВФ видит больший риск в том, что центральные банки будут делать слишком мало, а не слишком много в условиях постоянного ценового давления, ошибка, которая будет стоить им доверия и только увеличит возможные затраты на установление контроля над ценами.

Ранее «Курсор» сообщал, что война в Украине скажется на 143 странах.