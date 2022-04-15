МВФ: война в Украине скажется на 143 странах

В МВФ заявили, что «судьба мировой экономики неопределенна из-за риска эскалации конфликта и новых санкций. Сегодняшний политический климат — «самый сложный в нашем столетии»».

Последствия войны между россией* и Украиной затрагивают экономику 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, война заставила МВФ понизить свои прогнозы на 2022 год.

Среди стран, чьи экономические перспективы были снижены, — импортеры продовольствия и энергоносителей в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Как отметила Георгиева, конфликт между Украиной и россией рискует подорвать восстановление мировой экономики после последствий пандемии.

«Проще говоря, мы находимся в кризисе на фоне кризиса. Ударные волны от вторжения россии в Украину и разрушения украинской экономики распространяются на весь мир», — сказала Георгиева.

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