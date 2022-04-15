МВФ: война в Украине скажется на 143 странах

Последствия войны между россией* и Украиной затрагивают экономику 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Об этом пишет Bloomberg.
По ее словам, война заставила МВФ понизить свои прогнозы на 2022 год.
Среди стран, чьи экономические перспективы были снижены, — импортеры продовольствия и энергоносителей в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Как отметила Георгиева, конфликт между Украиной и россией рискует подорвать восстановление мировой экономики после последствий пандемии.
«Проще говоря, мы находимся в кризисе на фоне кризиса. Ударные волны от вторжения россии в Украину и разрушения украинской экономики распространяются на весь мир», — сказала Георгиева.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!