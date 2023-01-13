Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса: в чем секрет

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск побил мировой рекорд по скорости потери своего финансового состояния.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021 по декабрь 2022 года. Статистика основана на данных издания Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть большими.

Скорость, с которой Маск с ноября 2021 года терял свои деньги, помогла ему обойти предыдущего рекордсмена – японского бизнесмена Масаоши Сона, потерявшего в 2000 году $58,6 млрд.

«Собственный капитал Маска упал … в основном из-за плохой динамики акций Tesla», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, за время своего кратковременного руководства Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Отмечается, что миллиардер настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.

Также Курсор информировал о том, что Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter.

Так, глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что встреча пройдет в формате «откровенного публичного обмена мнениями» с законодателями.