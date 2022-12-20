Маска пригласили в Европарламент для разъяснений по политике Twitter

Социальная сеть играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений.

Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter.

Об этом сообщает Politico.

Согласно сообщению, глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что встреча пройдет в формате «откровенного публичного обмена мнениями» с законодателями.

Издание отмечает, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. Поэтому, по мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна «становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации».

Принял ли Маск приглашение, пока неизвестно.

Как сообщал Курсор, владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он отвечает на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице.

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают», — отметил миллиардер в соцсети. «Как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», — написал в другом твите Маск.

Ранее Курсор информировал о том, что Илон Маск настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.