Илон Маск продал акции Tesla на сумму 6,9 млрд долларов

Маск отказался от соглашения о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов в июле, ссылаясь на обвинения в отношении спам-аккаунтов на его платформе.

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции Tesla на сумму 6,9 млрд долларов, что деньги нужны на случай, если ему будет навязана сделка по покупке Twitter, если он проиграет судебное дело с технологическим гигантом.

«В том (надеюсь, маловероятном) случае, если Twitter вынудит закрыть эту сделку и некоторые партнеры по акционерному капиталу не придут на помощь, важно избежать экстренной продажи акций Tesla», — написал Маск в Твиттере.

Маск отказался от соглашения о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов в июле, ссылаясь на обвинения в отношении спам-аккаунтов на его платформе.

В ответ Twitter подал на Маска в суд, чтобы заставить его завершить сделку, заявив, что его утверждения о фальшивых аккаунтах не соответствуют действительности.

«Курсор» писал ранее, что Илон Маск потерял еще одного ребенка. 18-летний сын Илона Маска подал заявку на изменение имени и разорвал отношения с отцом миллиардером.

Также мы информировали, что Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%. Цена dogecoin ненадолго выросла после комментариев миллиардера в воскресенье вечером, хотя любой рост снова был сведен на нет в течение нескольких часов.