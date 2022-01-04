Инфляция в Турции выросла до рекордных 36 процентов

36 процентов — рекордное значение за все 19 лет правления Тайипа Эрдогана, президента Турции.

Годовой уровень инфляции в Турции в прошлом месяце вырос до 36,1%, что стало самым высоким показателем за 19 лет правления Тайипа Эрдогана, обнажив глубины валютного кризиса, спровоцированного неортодоксальной политикой президента по снижению процентных ставок.

Об этом пишет Reuters.

Только в декабре потребительские цены сделали редкий шаг к двузначному числу, поднявшись на 13,58%, показали в понедельник данные Турецкого статистического института, что еще больше подкосило доходы и сбережения турков, пострадавших от экономических потрясений.

Годовой ИПЦ превысил средний прогноз опроса Reuters в 30,6%, при этом основные продукты питания, такие как транспорт и продукты питания, которые занимали все большую долю в бюджетах домохозяйств в 2021 году, росли еще быстрее.

В прошлом году турецкая лира потеряла 44% своей стоимости, поскольку центральный банк снизил процентные ставки в рамках стремления Эрдогана сделать приоритетом кредитование и экспорт, а не стабильность валюты и цен.

Курсор ранее писал, что в 2021 году Израиль опередил большинство стран мира по росту экономических показателей. По предварительным данным консалтинговой компании BDI, Израиль в 2021 году займет первое место по темпам экономического роста среди всех развитых стран. Отмечается, что среди стран, которые завершат 2021 год с самыми впечатляющими темпами роста – Индия (9,5%) и Китай (8%).

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