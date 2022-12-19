Intel Israel увольняет десятки сотрудников

На фоне непрекращающейся бури увольнений в сфере высоких технологий в Израиле гигант компьютерной индустрии Intel Israel также уволил десятки сотрудников за последние несколько недель.

Два месяца назад компания объявила о своем решении начать сокращение, при этом глобальные центры сокращают расходы и прибегают к увольнениям в качестве крайней меры. Ранее в этом году Intel заморозила найм сотрудников в своем подразделении по производству микросхем для настольных компьютеров и ноутбуков, чтобы сократить расходы.

«В ответ на рыночные условия и макроэкономические изменения глобальная корпорация Intel принимает меры по сокращению расходов на миллиарды долларов в течение следующих трех лет, в том числе за счет повышения эффективности размера команд и ограничения найма сотрудников, что приведет к в некотором сокращении рабочей силы по всему миру, в том числе в Израиле», — говорится в пресс-релизе Intel.

Действия Intel — всего лишь капля в море массовых увольнений, от которых страдает израильская индустрия высоких технологий. В целом, тысячи рабочих потеряли свои рабочие места в сфере высоких технологий в Израиле, и нет никаких признаков того, что тенденция увольнений замедляется.

Среди кавалькады увольнений генеральные директора и руководители компаний часто называли неопределенность отрасли в связи с пандемией коронавируса и геополитические потрясения в качестве основных причин своих решений.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько инвестиций израильские стартапы привлекли в ноябре. Израильские стартапы привлекли $14,8 млрд за первые одиннадцать месяцев 2022 года.

Курсор сообщал, что в Израиле нехватка технических специалистов: Управление инноваций нашло решение. В условиях нехватки квалифицированных специалистов Управление инноваций Израиля выделяет гранты в размере 17,6 млн шекелей для повышения технических навыков рабочих.