В Израиле нехватка технических специалистов: Управление инноваций нашло решение

Израиль субсидирует десятки программ из-за нехватки технических специалистов, чтобы помочь подготовить квалифицированных рабочих для высокотехнологичной отрасли. Управление инноваций Израиля (IIA) приступает к реализации еще одной инициативы по привлечению квалифицированных технических специалистов из-за рубежа и обучению новых граждан, которые уже находятся в стране, несмотря на то, что местная высокотехнологичная отрасль переживает волну увольнений.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В рамках этой инициативы IIA профинансирует профессиональную подготовку 2 550 человек, чтобы в течение следующих двух лет направить квалифицированный человеческий капитал в местную высокотехнологичную отрасль с упором на такие области, как биоконвергенция, медицина и пищевые технологии.

В ноябре IIA отобрало 15 схем обучения и трудоустройства, на которые будет выделено 17,6 млн шекелей (5,12 млн долларов) из государственных средств из общих 36 млн шекелей (примерно 10,5 млн долларов) в бюджете инициативы. Остальные средства будет привлечено за счет частного финансирования.

«Наша последняя инициатива предназначена для израильтян, которые живут за границей и которых мы хотим привлечь к возвращению в Израиль, для… новых граждан, проживающих в Израиле, [и тех] со всего мира, прибывающих в соответствии с Законом о возвращении. Мы инвестируем в долгосрочную перспективу», — заявил глава отдел кадров IIA Этай Леванон.

Леванон сказал, что IIA работает совместно с Министерством иммиграции и абсорбции, чтобы привлечь в Израиль высококвалифицированный человеческий капитал из-за границы и интегрировать их в технологическую отрасль Израиля.

Израиль имеет динамично развивающуюся технологическую отрасль, укрепляющую авторитетный высокотехнологичный сектор, на долю которого приходится около 15% экономической деятельности страны. В то же время высокотехнологичная нация страдает от острой нехватки квалифицированных технических работников, что привело к десяткам тысяч вакансий.

Леванон объяснил, что инициативы IIA, направленные на привлечение рабочих из-за рубежа и интеграцию недостаточно представленных общин Израиля, включая ультраортодоксальных и арабских профессионалов, чтобы создать разнообразие в технологическом секторе.

Согласно данным IIA, в Израиле открыто около 32 900 вакансий, из которых 21 000 предназначены для технических должностей, согласно последнему отчету о человеческом капитале в технологиях за 2021-2022 годы.

Курсор сообщал, что в течение текущего года 6500 работников технологических компаний Израиля потеряли работу. Согласно данным, сотрудники израильских компаний за границей, больше пострадали от волны увольнений.

Курсор писал ранее, что израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов.

Стало известно, кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии. Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.