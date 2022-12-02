Стало известно, сколько инвестиций израильские стартапы привлекли в ноябре

Согласно пресс-релизам, в ноябре 2022 года израильские стартапы привлекли более 600 млн долларов. Цифра может быть больше, так как некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не афишируют полученные ими инвестиции.

По данным IVC, в 2021 году израильские частные технологические компании привлекли рекордные 25,6 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года в 10 млрд долларов, что само по себе является рекордом. По данным IVC, израильские стартапы привлекли 13,5 млрд долларов за первые девять месяцев 2022 года, поэтому, хотя темпы прошлогоднего рекорда значительно ниже, стартапы уже привлекли почти на 50% больше, чем за весь 2020 год. Израильские стартапы привлекли 14,8 млрд долларов за первые одиннадцать месяцев 2022 года.

Низкий показатель за ноябрь является еще одним свидетельством замедления мировой технологической индустрии и был даже ниже, чем 700 млн долларов, собранных в октябре, когда из-за праздников было меньше рабочих дней.

В ноябре основные раунды финансирования были завершены под руководством платформы данных ИИ Weka, которая привлекла 135 млн долларов. Компания по кибербезопасности Apiiro привлекла 100 млн долларов, компания по управлению секретами Akeyless привлекла 65 млн долларов, компания по доставке лекарств роботами Bionaut привлекла 43,2 млн долларов, а компания по маркетингу автомобилей Autoleadstar привлекла 40 млн долларов.

Ранее Курсор сообщал, что в Израиле нехватка технических специалистов: Управление инноваций нашло решение. В условиях нехватки квалифицированных специалистов Управление инноваций Израиля выделяет гранты в размере 17,6 млн шекелей для повышения технических навыков рабочих.

Курсор писал ранее, что на протяжение 2022 года технологические компании Израиля уволили уже 6500 сотрудников. Под сокращения, в первую очередь, попадали молодые специалисты.

Еще мы писали, что израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов, а такая тенденция может указывать на спад деловой активности.