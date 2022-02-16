Intel приобрел израильскую компанию за более чем пять млрд долларов

«Эта сделка позволит Intel предложить широкий спектр передовых узлов и дифференцированных специальных технологий на зрелых узлах, открывая новые возможности для существующих и будущих клиентов», — заявил представитель компании Intel, комментируя внушительную сделку.

Intel Corp покупает израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов, сообщили компании во вторник, предоставляя ему доступ к более специализированному производству и улучшая его положение, чтобы воспользоваться преимуществами растущего спроса на полупроводники.

Intel заплатит 53 доллара за акцию компании Tower, которая специализируется на производстве аналоговых чипов, используемых в автомобилях, медицинских датчиках и системах управления питанием, что значительно выше цены закрытия торгов на Nasdaq в понедельник — 33,13 доллара.

После отложенного открытия акции Tower, зарегистрированные в Тель-Авиве, выросли во вторник на 40%.

В понедельник на Nasdaq они выросли на 48% в ходе внебиржевых торгов после того, как стало известно о возможном поглощении. До объявления рыночная стоимость Tower составляла 3,6 миллиарда долларов.

Приобретение углубит присутствие Intel в секторе, где доминирует тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, в то время, когда глобальный дефицит полупроводников препятствует производству всего — от смартфонов до автомобилей.

Курсор ранее писал, что израильские стартапы привлекли 2,1 млрд долларов в январе. Израильские стартапы привлекли $2,1 млрд. в январе 2022 года, согласно пресс-релизам компаний и информации, полученной СМИ. Цифра может быть больше, поскольку некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не афишируют полученные инвестиции.

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