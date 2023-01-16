Исполнительный директор Apple урезал себе зарплату на 40%

В 2022 году Тим Кук заработал почти 100 миллионов долларов.

Американская компания Apple внедряет финансовые санкции и сокращает оклад исполнительного директора компании Тима Кука на 40%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такое решение он принял сам.

«В 2022 году Тим Кук заработал 99,4 млн. долларов: 3 млн. долларов он получил как базовую зарплату и еще 83 млн. долларов — прибыль от доли акций, плюс бонусы от компании. Однако с новой зарплатой его доход снизится почти вдвое – до 49 млн долларов. Новый оклад также включает 3 млн. долларов фактической зарплаты и еще 6 млн. долларов премии. Остальные доходы в размере 40 млн долларов приходится на акции компании», — пишет издание.

Согласно сообщению, столь радикальное решение Кука может быть связано с общим трендом блокирования дополнительных выплат и вознаграждений для исполнительных директоров.

«62-летний Кук пообещал отдать свое состояние на благотворительность», — говорится в сообщении издания.

Как сообщал Курсор, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск побил мировой рекорд по скорости потери своего финансового состояния. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021 по декабрь 2022 года. Статистика основана на данных издания Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть большими.

Скорость, с которой Маск с ноября 2021 года терял свои деньги, помогла ему обойти предыдущего рекордсмена – японского бизнесмена Масаоши Сона, потерявшего в 2000 году $58,6 млрд.

Также Курсор писал о том, что продукция Apple считается одной из самых лучших и качественных в мире, но среди товаров, предлагаемых компанией есть те, которые невысоко ценятся специалистами. В 2022 году самым худшим «яблочным» гаджетом был признан MacBook Pro.