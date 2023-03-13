Из-за ослабления доллара начали расти цены на нефть

Цены на нефть поднялись из-за увеличения спроса из Китая и снижения доллара

В понедельник на азиатской торговой сессии цены на нефть выросли, так как восстановление спроса из Китая и снижение доллара поддержали рынок, который был потрясен возможным повышением процентных ставок в США.

Как сообщает Reuters, несмотря на начальное падение, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,3% до 83,03 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,3% до 76,91 долларов за баррель.

Аналитики из банка ANZ отметили, что настроения на рынке были тревожными из-за беспокойств о дальнейшем ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы США, усугубленных высокими запасами сырой нефти в США.

Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес отметил, что данные об активности на Востоке соперничают с макроэкономическими проблемами на Западе.

Также отмечается, что банкротство Silicon Valley Bank (который спонсировал многие проекты Силиконовой долины – ред.) и нью-йоркского Signature Bank, оказало определенное давление на доллар.

Так как слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что греческая компания Energean отправила первый танкера с газовым конденсатом, добытом на израильском месторождении «Кариш». Для нашей страны это первый в истории экспорт нефти.