Из-за ослабления доллара начали расти цены на нефть

В понедельник на азиатской торговой сессии цены на нефть выросли, так как восстановление спроса из Китая и снижение доллара поддержали рынок, который был потрясен возможным повышением процентных ставок в США.
Как сообщает Reuters, несмотря на начальное падение, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,3% до 83,03 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,3% до 76,91 долларов за баррель.
Аналитики из банка ANZ отметили, что настроения на рынке были тревожными из-за беспокойств о дальнейшем ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы США, усугубленных высокими запасами сырой нефти в США.
Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес отметил, что данные об активности на Востоке соперничают с макроэкономическими проблемами на Западе.
Также отмечается, что банкротство Silicon Valley Bank (который спонсировал многие проекты Силиконовой долины – ред.) и нью-йоркского Signature Bank, оказало определенное давление на доллар.
Так как слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют.
Ранее «Курсор» сообщал о том, что греческая компания Energean отправила первый танкера с газовым конденсатом, добытом на израильском месторождении «Кариш». Для нашей страны это первый в истории экспорт нефти.