В США обанкротился банк, в котором хранили деньги стартапы с Кремниевой долины

Мировые рынки почувствовали последствия банкротства главного кредитора с 175 миллиардами долларов вкладов. В то же время, правительственный регулятор США гарантировал защиту вкладов в размере 250 тысяч долларов, однако предприниматели могут столкнуться с потерей миллиардов долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Несколько клиентов Silicon Valley Bank столкнулись с закрытыми дверями отделения банка 10 марта. Банк столкнулся с проблемами после того, как известные компании, включая Founders Fund Питера Тиля, посоветовали своим портфельным компаниям вывести деньги из банка. Клиенты бросились брать кредиты, чтобы выплатить заработную плату, потому что их деньги были заморожены в банке.

В 2020 году инвестиции в американские стартапы упали на 31% до 238 миллиардов долларов, по данным платформы PitchBook. Silicon Valley Bank считался «финансовым партнером инноваций» и был банком для более чем 2500 компаний венчурного капитала. Он имел около 209 миллиардов активов и более 175 миллиардов долларов общих депозитов.

FDIC, федеральная корпорация по страхованию депозитов США, взяла под контроль клиентские депозиты на сумму 175 миллиардов долларов 10 марта. Взносы в 250 тысяч были застрахованы FDIC, но клиенты не знают, когда им смогут вернуть деньги. Silicon Valley Bank был основан в 1983 году и базируется в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Стартапы, не связанные с технологиями, уже столкнулись с проблемами в связи с крахом банка. Одна из таких компаний, издательский дом Vox Media, владеющий изданиями New York Magazine и The Verge, имел значительную сумму денег на счетах в банке Silicon Valley. Но 10 марта кредитные карты компании, выпущенные этим банком, перестали работать.

По данным агентства Reuters, компания-разработчик видеоигр Roblox Corp RBLX.N имела на депозитах в этом банке сотни миллионов долларов.

Чтобы компенсировать потери, генеральный директор розничной сети Camp Бен Кауфман предложил своим клиентам скидку в 40% на товары.

Некоторые компании, напротив, выиграли от краха банка. Например, поставщик финансовых услуг для стартапов Brex создал «чрезвычайную кредитную линию» для новых клиентов, переходящих из Silicon Valley Bank. Этот сервис помогает стартапам укрепить свои расходы на заработную плату.

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