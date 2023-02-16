Израиль впервые в истории экспортирует нефть

Греческая компания Energean отправила первый танкера с газовым конденсатом, добытом на израильском месторождении «Кариш». Для нашей страны это первый в истории экспорт нефти.

Об этом пишет «Israelinfo«.

Танкеры с сотнями тысяч баррелей конденсата поступят в хранилище швейцарско-нидерландской компании Vitol и дальше на нефтеперерабатывающие предприятия Европы. Из смеси жидких углеводородов, побочного продукта добычи природного газа, можно получить такие же продукты, как из настоящей нефти — бензин, солярку, керосин, масла и ароматические углеводороды бензол и толуол.

В компании отметили, что продажа конденсата в Европу принесет ей сотни миллионов долларов в год. Соответственно вырастут и налоговые доходы израильской казны.

Ранее «Курсор» писал о том, что британско-греческая компания по разведке и добыче энергии Energean уведомила фондовые биржи Тель-Авива и Лондона о крупном открытии природного газа в коммерческих количествах на разведочном участке Hermes на шельфе Израиля. По предварительным оценкам компании, морское израильское месторождение содержит от 7 до 15 миллиардов кубометров природного газа. Представители считают, что это позволит рассчитывать на дальнейший успех по разработке ресурсов в регионе.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Израиле продлили режим секретности, связанный с государственными нефтяными инфраструктурными компаниями. Министры проголосовали данные ограничения еще на пять лет. Распоряжение по-прежнему будет препятствовать публикации большей части информации об Эйлат-Ашкелонской трубопроводной компании (известной сегодня как Трубопроводная компания Европа-Азия), Eilat Corporation SA или Trans Asiatic Oil Ltd. Утверждается, что конфиденциальность важна для «защиты интересов государства».