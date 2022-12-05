Минфин отменил таможенные пошлины на товары из Южной Кореи

11:38, Сегодня
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Фото: canva.com

Указ подписан после вступления в силу соглашения о свободной торговле.

В воскресенье, 4 декабря, минфин Израиля отменил таможенные пошлины на ввоз в страну промышленной и сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи. 

Об этом сообщает издание «Детали». 

Соответствующий указ был подписан министром Авигдором Либерманом после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли со страной, которая была ратифицирована нашим правительством в марте текущего года. 

Согласно документу, отменяется 7-процентная таможенная пошлина на импорт автомобилей из Южной Кореи, а также 12-процентная пошлина на ввоз южнокорейских кондиционеров. 

В правительстве ожидают, что сокращение налоговых поступлений в результате отмена пошлин составит около 220 млн шекелей ежегодно.

«Курсор» писал ранее, что соглашение о зоне свободной торговле с Южной Кореей даст израильским компаниям конкурентное преимущество на корейском рынке и, как ожидается, увеличит и диверсифицирует израильский экспорт в Корею, а также будет способствовать привлечению корейских инвестиций в Израиль.

Еще мы писали, что Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, которое включает взаимное снижение тарифов с целью расширения двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Напомним,  что 21 ноября, в Бахрейне завершился первый раунд переговоров с Израилем, касающийся заключения соглашения о введении зоны свободной торговли.

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