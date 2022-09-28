Завершено утверждение соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и Южной Кореей

Ожидается значительная скидка в ценах на модели Kia и Hyundai, игры и игрушки и даже продукты питания.

Корейский парламент одобрил торговое соглашение с Израилем, и ожидается, что оно вступит в силу в декабре. Это первое соглашение Израиля о зоне свободной торговли с азиатской страной.

Со вступлением соглашения в силу взаимные снижения тарифов будут применяться к импортируемой и экспортируемой продукции, наряду с улучшением и упрощением торговли в ряде других областей, таких как инвестиции и сфера услуг.

Соглашение даст израильским компаниям конкурентное преимущество на корейском рынке и, как ожидается, увеличит и диверсифицирует израильский экспорт в Корею, а также будет способствовать привлечению корейских инвестиций на израильский рынок.

Директор Управления внешней торговли отметил, что Южная Корея является одной из ведущих экономик мира и важным торговым партнером Государства Израиль. «Я рад успешному завершению длительного и сложного процесса по заключению соглашения о свободной торговле с очень важным рынком для израильской экономики. Объемы израильского экспорта в Южную Корею в последние годы увеличиваются, и, по оценкам, торговля соглашение укрепит тенденцию к росту израильского экспорта в Корею и торговли между странами в целом. Соглашение отражает, среди прочего, политику министерства, направленную на диверсификацию экспорта и открытие новых рынков для израильской промышленности. В рамках этой политики министерство в настоящее время ведет переговоры о торговом соглашении с другими странами, включая Китай, Вьетнам и Великобританию», — заявил он.

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