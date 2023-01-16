Израиль сообщает о редком профиците бюджета в 2022 году

В Минфине заявили, что в прошлом году государственные доходы превысили расходы впервые с 1987 года.

Израиль сообщил о профиците бюджета в размере 9,8 млрд шекелей за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, что составляет 0,6% ВВП, сообщает главный бухгалтер Министерства финансов. Это был первый случай с 1987 года, когда Израиль зарегистрировал больше доходов, чем расходов.

Однако в декабре был отмечен самый большой дефицит бюджета в 2022 году в размере 18,7 млрд шекелей после дефицита в размере 3,1 млрд шекелей в ноябре, что является вторым по величине дефицитом за последний год.

Декабрь традиционно характеризуется высоким бюджетным дефицитом и высокими государственными расходами, поскольку департаменты пользуются остатками своего годового бюджета до конца года. В январе 2022 года был самый высокий профицит бюджета за год в размере 18,6 млрд шекелей.

Министерство финансов заявило, что «2022 год характеризовался высоким и исключительным ростом государственных доходов». Выручка составила 468 млрд шекелей, что на 13,6% больше, чем в 2021 году, что отражает рост выручки после пандемии Covid-19.

В то время как доходы росли, расходы снижались. Госрасходы составили 458,8 млрд шекелей в 2022 году по сравнению с 481 млрд шекелей в 2021 году. Сокращение расходов на 4,8% в основном связано с прекращением государственной программы помощи предприятиям и безработным во время пандемии Covid.

Ранее Курсор писал, что индекс потребительских цен вырос, а темпы роста цен на квартиры замедлились. В Центральном статистическом бюро заявили, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% в декабре 2022 года, таким образом завершив годовой рост на 5,3% в 2022 году.

Курсор также сообщал, что кредитный рейтинг Израиля может просесть.