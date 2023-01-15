Индекс потребительских цен вырос, а темпы роста цен на квартиры замедлились

В Центральном статистическом бюро заявили, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% в декабре 2022 года, таким образом завершив годовой рост на 5,3% в 2022 году.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Это стало рекордом за 15-летний период. Основными составляющими, обусловившими рост индекса потребительских цен, являются цены на продукты питания, аренду и топливо, цена литра которых выросла в декабре. Также впервые за долгое время снизился годовой темп прироста цен на квартиры, который составил 18,8% в год по сравнению с 20,3%, зафиксированными в прошлом месяце.

Заметный рост цен в декабре наблюдают в разделах: транспорт на 1,1%, жилищно-медицинские услуги по 0,6% и ремонт квартир на 0,2%. Существенное снижение цен было зафиксировано на свежие фрукты и овощи – на 2,8%, культуру и развлечения – на 1,4%, одежду и обувь – на 1,0%, мебель и бытовую технику – на 0,7%.

Раздел аренды увеличился на 0,4%. В месячной арендной плате для арендаторов, продливших договор, произошло увеличение примерно на 4,4%, а для новых арендаторов (квартиры в выборке, где произошла смена арендатора) – примерно на 8,2%.

Заметный рост цен зафиксировали в разделах транспорта и связи на 9,2%, жилья на 6,3%, содержания квартир на 5,7% и продуктов питания на 3,6%. Падение цен на 4,6% зафиксировано в 2022 году в разделе одежды и обуви.

При сравнении цен сделок, совершенных в октябре-ноябре 2022 года, с ценами сделок, совершенных в сентябре-октябре 2022 года, установили, что цены на квартиры выросли на 0,3%. Таким образом, завершено увеличение на 18,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (октябрь-ноябрь 2021 года).

При сегментации изменения цен на квартиры по районам в октябре-ноябре 2022 года, по сравнению с месяцами сентябрь-октябрь 2022 года, зафиксировали следующие изменения цен: Иерусалим (2,4%), Север (-0,9%), Хайфа (1,9%), Центр (-0,6%), Тель-Авив (0,9%) и Юг (-1,4%)

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, октябрь-ноябрь 2022 г., по сравнению с октябрем-ноябрем 2021 г.ода,рост цен зафиксирован во всех округах: Северный (21,7%), Центр (21,0%), Хайфа (20,1%), Тель-Авив (18,0%). %), Юг (16,3 %) и Иерусалим (15,9 %).

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