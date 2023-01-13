Кредитный рейтинг Израиля может просесть — S&P

По словам эксперта, ослабление институтов, системы сдерживаний и противовесов может иметь значительные последствия, как и новая жесткая политика в Иудее и Самарии, которая может усилить нестабильность.

Планы судебной реформы нового крайне правого правительства Израиля могут оказать давление на суверенный кредитный рейтинг страны.

Об этом предупредили аналитики рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), информирует Reuters.

При этом, по словам директора Global Ratings Максима Рыбникова, агентство внимательно следит за шагами, которые кабинет премьер-министра Биньямина Нетаниягу может предпринять в Иудее и Самарии, а также за обещанной реформой судебной системы, которая сократит полномочия Верховного суда.

«Если объявленные изменения судебной системы создадут тенденцию к ослаблению институциональных механизмов Израиля и существующих систем сдерживаний и противовесов, это может в будущем создать риски снижения рейтингов. Но мы еще не достигли этого», — сказал Рыбников.

Он отметил, что риски для рейтингов страны в настоящее время сбалансированы, но это может измениться. По словам эксперта, в случае необходимости изменение рейтингов может произойти раньше, чем запланированный пересмотр в мае.

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».