Израильская криптоплатформа Celsius приостановила вывод средств

Криптобиржа Celsius в попытке стабилизировать ликвидность компании и собственно криптовалюты временно прекратила выплаты средств и отменила все транзакции по счетам.

Израильско-американская криптобиржа Celsius объявила, что прекращает снятия, переводы, транзакции по всем пользовательским счетам своих инвесторов. Цель этих мер — позволить компании стабилизировать ликвидность и операции.

В своем сообщении Celsius объявила, что принимает подобные меры в интересах инвесторов, также она будет продолжать предоставлять информацию своим клиентам. Это заявление связывают с резким падением активности крипторынка и падением курса криптовалюты на 95% за год.

Celsius, основанная израильскими предпринимателями Даниэлем Леоном и Нуке Гольдштейном, занималась в основном банковскими операциями. Клиенты могли хранить криптовалюту в Celsius, получая холодную прибыль в виде процентов. Также компания также выдавала кредиты под криптовалютные депозиты в среднем под 15% годовых на депозиты, однако после краха ранее стабильной криптовалюты Luna испытала настоящий кризис.

В последние годы компания Celsius быстро развивалась. В конце марта, по данным сайта, компания управляла активами на сумму 19,1 млрд долларов для 1,6 млн клиентов. Но теперь на сайте сообщается об активах в размере 151,53 биткоина, что составляет около 5 млрд долларов.

Celsius не имеет лицензии на деятельность в Израиле, и на практике ее основная деятельность является банковской.

Собственная криптовалюта CEL компании Celsius упала до $0,088 после объявления о прекращении вывода средств, но уже немного восстановилась до $0,3.

«Курсор» писал, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов.

Также сайт сообщал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару.