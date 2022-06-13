Цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов

Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.

В понедельник курс биткоина (BTC) рухнул более чем на 10%, что привело к падению цены ниже 25 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года.

Этот обвал цен на криптовалюту продолжил серию падений, которая за последние семь месяцев снизила цену более чем на 60 процентов.

В результате общая капитализация криптовалютного рынка упала ниже 1 триллиона долларов, потеряв за последнюю неделю более 400 млрд долларов.

Ведущие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), еще ощутимее пострадали, упав на 15-25% за несколько часов.

Ни одна из криптовалют из рейтинга ТОП-100 не вышла в этот день без потерь. Таким образом, это падение стало одним из самых масштабных обвалов за последнее время.

«Четкий сигнал подтверждает, что криптоактивы, такие как биткоин и эфир, движутся в ногу с акциями, поэтому опасения по поводу инфляции заставили одновременно рухнуть акции и криптовалюты», — заявил аналитик Саймон Питерс, представитель криптоплатформы eToro.

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